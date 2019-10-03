Время поставить точку. Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры

Биатлонистка сборной Словакии, трехкратная олимпийская чемпионка, а также сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру, об этом 35-летняя спортсменка сообщила через социальные сети.

"Друзья! Пришло время подвести итоги моей подготовки к новому сезону 2019-2020. Прошло 6 месяцев после окончания одного из успешнейших сезонов в моей карьере, в котором удалось достичь важные для меня спортивные цели. Это дало мне уверенность, что я готова помочь женским эстафетам выступать на должном уровне в будущем сезоне, и продолжала тренироваться для того, чтобы таким образом смогла Вас порадовать ещё и этой зимой.

Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала. Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще. За последние полгода в моей жизни произошло много перемен. Очень надеялась, что новый этап в жизни пройду "безболезненно", но понимала, что не справляюсь с тем темпом "нормальной жизни" и постоянным желанием удерживать форму на должном уровне, для успешного участия в соревнованиях. Много обязанностей и мало времени для восстановления – не самое лучшее сочетание для максималистки, которая пыталась "прыгнуть выше своей головы" из лучших побуждений.

Понимая то, что в таком состоянии, девчатам реально не смогу помочь, а наоборот, буду "якорем" в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все ЗА и ПРОТИВ. Сильно переживая то, что напрасно даровала надежду всем, кто на меня рассчитывал, все же решила, что лучше это сделать сейчас, чем во время сезона.

Чем скорее пройдет смена поколений в этом случае, тем качественнее смогут подготовиться к будущей Олимпиаде. Это решение для меня одним из самых сложных с моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере.

Ухожу с глубоким чувством благодарности за все то, что мне спорт дал, и за то, как Вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов", – написала Кузьмина в Instagram.

Напомним, Кузьмина побеждала на зимних Олимпийских играх в 2010-м, 2014-м и 2018-м годах, также на ее счету одно золото чемпионата мира, которое она завоевала в 2018 году в Эстерсунде.