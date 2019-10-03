В Москве женщина погибла после пластической операции

В Москве следователи выясняют обстоятельства гибели 31-летней пациентки частной клиники. После пластической операции у девушки начались серьезные осложнения, реанимировать её врачи не смогли.

Татьяне Прониной из Москвы был всего 31 год. В клинику пластической хирургии она обратилась с довольно распространенной среди женщин просьбой скорректировать и увеличить грудь. Операция прошла в штатном режиме, но после выхода из наркоза что-то пошло не так.

В больнице девушка провела почти месяц. По словам врачей, пациентка шла на улучшение. Ее перевели в реабилитационный центр, но на пятый день сердце остановилось. Спасти девушку уже не смогли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Версий произошедшего несколько. По одной из них, девушка могла предоставить недостоверную информацию о своем здоровье. Но что именно повлекло смерть? Это установит судмедэкспертиза; ее результаты появятся в ближайшее время. Однако, по словам медицинского директора клиники, во время осмотра до операции никаких отклонений у девушки анестезиолог не выявил.



Осложнения и даже смерти после пластических операций явление нередкое. Причин масса: непереносимость препаратов, недостаточное предварительное обследование. Сеть клиник "Семейная", где и решилась исправить грудь москвичка, предлагает полный спектр медицинских услуг. Одних позиций в разделе "Эстетическая медицина" больше двадцати. Но несмотря на такой разброс, серьезных происшествий в клинике не было. По словам специалистов, последствия операций случаются далеко не всегда из-за непрофессионализма врачей.



Тем не менее вопросы к клинике у надзорных органов уже были. В прошлом году сотрудники департамента здравоохранения установили, что сеть предоставляла недостоверную информацию о переоформлении лицензии. Претензии были и к документам сотрудников. Роспотребнадзор указывал на несоблюдение санитарных норм, а Росздравнадзор проверял качество оказания медицинских услуг. Устранили ли нарушения, неизвестно, но тогда клинику не закрыли.

Теперь разбираться в новой, уже трагичной ситуации будет Следственный комитет.

