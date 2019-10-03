Дубль Суареса принес победу "Барселоне" в матче Лиги чемпионов с "Интером"

Испанская "Барселона" на поле домашнего стадиона "Камп Ноу" обыграла итальянский "Интер" со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

У победителей встречи дубль оформил Луис Суарес, забивший мячи на 58-й и 84-й минутах, а у гостей единожды на третьей минуте отличился Лаутаро Мартинес.

В параллельной игре группы F дортмундская "Боруссия" переиграла пражскую "Славию" (2:0) благодаря дублю Ашрафа Хакими.

Таким образом, в квартете с четырьмя очками лидируют "Боруссия" и "Барселона", "Интер" (1 очко) расположился на третьей строчке, а "Славия" (1) – на четвертой.