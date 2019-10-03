Питбуль нанес тяжелейшие раны дочери сотрудника постпредства Казахстана при ООН

В консульстве Казахстана в Нью-Йорке сообщили, что от нападения питбуля тяжело пострадала четырехлетняя девочка, дочка сотрудника постоянного представительства Казахстана при ООН.

Инцидент произошел в районе Ривердейл, где проживают многие семьи дипломатов и журналистов из стран СНГ. На дочь советника Постпредства РК при ООН Сергея Викторова напала собака породы питбуль, передает ТАСС. У ребенка рваные раны в области лица и шеи. У девочки большая кровопотеря. Ее госпитализировали в местную больницу. По словам врачей, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Знакомая семьи Викторовых рассказала, что девочке сделана операция, она находится в реанимации.

По словам очевидцев, отбиться от собаки ребенку помог сосед, который нанес животному около 20 ударов бейсбольной битой.

В настоящее время полиция проводит расследование по данному факту.