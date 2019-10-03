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3 октября 201901:08

Визит Медведева на Кубу: железные дороги, сельское хозяйство и мирный атом

Global Look Press

Премьер-министр России Дмитрий Медведев начинает в четверг свой двухдневный визит на Кубу. Его первый заместитель Сергей Приходько сообщил некоторые данные по объему сотрудничества России и Кубы.

Он отметил, что в ближайшие годы Россия поставит на Кубу крупные партии вагонов и локомотивов, ведутся также переговоры о возможных поставках сухогрузов и танкеров. Уже был поставлен 841 грузовой вагон и 53 локомотива.

За последние несколько лет были поставлены 344 автомобиля "Лада", более тысячи коммерческих автомобилей "ГАЗ" и почти две с половиной тысячи грузовиков "КамАЗ".

Достигнута договоренность о проработке российскими экспертами программы развития водной инфраструктуры Кубы. Идут переговоры по поставке пассажирских катамаранов.

Также Москва и Гавана ведут переговоры о поставках на Кубу пшеницы и продукции российского животноводства. Для поставок уже аттестованы 16 российских предприятий по производству животноводческой продукции.

Россия традиционно поддерживает высокий уровень сотрудничества с Кубой в сфере энергетики. Экспорт российских нефтепродуктов за первое полугодие 2019 года вырос в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом.

По словам Сергея Приходько, наша страна готова стать стратегическим партнером Кубы по мирному атому, если такой запрос поступит от кубинцев. Пока же они не планируют создание в стране атомной энергетики, но обсуждаются проекты по использованию ядерных технологий в медицине и сельском хозяйстве, сообщает ТАСС.

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