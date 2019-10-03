"Ливерпуль" упустил преимущество в три мяча, но вырвал победу благодаря Салаху

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на поле "Энфилда" обыграл австрийский "Зальцбург" со счетом 4:3. Подопечные Юргена Клоппа по ходу встречи упустили преимущество в три мяча, но вырвали победу благодаря дублю Мохамеда Салаха.

Хозяева поля к 36-й минуте вели в счете 3:0, голами отметились Садьо Мане (9-я минута), Эндрю Робертсон (25) и Мохамед Салах (36). Затем трижды отличились гости Хван Хи Чан (39), Такуми Минамино (56) и Эрлинг Холанн (60). Точку в игре поставил Салах, забивший на 69-й минуте. Бразильский форвард "красных" Роберто Фирмино записал на свой счет три результативных передачи.

В параллельной игре группы Е итальянский "Наполи" сыграл вничью с бельгийским "Генком" – 0:0. Таким образом, в квартете с четырьмя очками лидирует "Наполи", на второй строчке расположился "Зальцбург" (3 очка), на третьей – "Ливерпуль" (3), на четвертой – "Генк" (1).