Новости Спорт

Все видео этой рубрики
3 октября 201902:45

Ткачук на 25-й секунде забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Видео

Брэйди Ткачук

Брэйди Ткачук
nhl.com

В первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" на льду домашней "Скотиабанк-Арены" принимает команду "Оттава Сенаторз". Гости открыли счет в игре уже на 25-й секунде первого периода.

Отличился американский нападающий Брэйди Ткачук, которому ассистировали Коннор Браун и Эрик Бреннстрем. Таким образом, 20-летний форвард стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ.

Сейчас

00:35

Питбуль нанес тяжелейшие раны дочери сотрудника постпредства Казахстана при ООН

20:41

"60 минут" и "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" получили премию ТЭФИ

19:44

ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США

19:18

Арестован замглавы "Аэрофлота" Владимир Александров

18:07

Нормандская четверка соберется в Париже

17:24

Пилоту сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 предъявлено обвинение

16:30

Путин не боится публикации его разговоров

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Падение доллара, вмешательство в выборы и транзит газа: самые яркие цитаты энергетического форума

Падение доллара, вмешательство в выборы и транзит газа: самые яркие цитаты энергетического форума

6 часов назад
Визит Медведева на Кубу: железные дороги, сельское хозяйство и мирный атом

Визит Медведева на Кубу: железные дороги, сельское хозяйство и мирный атом

2 часа назад
ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США

ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США

7 часов назад

Трансляции

10:00

РЭН 2019. Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:00

Брифинг Марии Захаровой
17:00

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Все трансляции
По делу "Аэрофлота" арестованы все фигуранты

По делу "Аэрофлота" арестованы все фигуранты

5 часов назад
Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" обыграть "Бенфику" в Лиге чемпионов

Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" обыграть "Бенфику" в Лиге чемпионов

3 часа назад
Трамп разблокировал военную помощь Киеву по просьбам парламентариев США

Трамп разблокировал военную помощь Киеву по просьбам парламентариев США

4 часа назад
Во Франции полиция вышла на демонстрации

Во Франции полиция вышла на демонстрации

1 час назад
"Бастион" не взят: журналист пожаловался на методы подготовки военкоров

"Бастион" не взят: журналист пожаловался на методы подготовки военкоров

46 минут назад
10 самых популярных островов у российских туристов

10 самых популярных островов у российских туристов

21 час назад
"Золотой соловей из Праги": за что любили Карела Готта

"Золотой соловей из Праги": за что любили Карела Готта

5 часов назад
Появилось новое видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой

Появилось новое видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой

9 часов назад
В Москве женщина погибла после пластической операции

В Москве женщина погибла после пластической операции

1 час назад
Легкоатлет Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами

Легкоатлет Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами

3 часа назад
ВГТРК покажет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

ВГТРК покажет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

14 часов назад
200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

14 часов назад
Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

01.10.2019 14:45
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
"Зенит" – "Бенфика". Дзюба открыл счет на 22-й минуте

"Зенит" – "Бенфика". Дзюба открыл счет на 22-й минуте

4 часа назад
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

4 часа назад
Воздуха хочется: из-за сломанного лифта в многоэтажке пенсионеры и инвалиды не могут выйти на улицу

Воздуха хочется: из-за сломанного лифта в многоэтажке пенсионеры и инвалиды не могут выйти на улицу

5 часов назад
На украинского политолога напали за участие в программе "60 минут"

На украинского политолога напали за участие в программе "60 минут"

5 часов назад
"Ак Барс" одержал четвертую победу кряду, обыграв СКА

"Ак Барс" одержал четвертую победу кряду, обыграв СКА

5 часов назад
"60 минут" и "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" получили премию ТЭФИ

"60 минут" и "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" получили премию ТЭФИ

6 часов назад
Microsoft показала двухэкранные ноутбук и смартфон

Microsoft показала двухэкранные ноутбук и смартфон

6 часов назад
Путин призвал при увеличении оклада медикам не допускать "фокусов" с доплатами

Путин призвал при увеличении оклада медикам не допускать "фокусов" с доплатами

7 часов назад
Hot or Not: Что купить вместо новой Toyota RAV4?

Hot or Not: Что купить вместо новой Toyota RAV4?

7 часов назад
Американский физик нашёл гигантскую энергию в пустоте

Американский физик нашёл гигантскую энергию в пустоте

9 часов назад
Пилоту сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 предъявлено обвинение

Пилоту сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 предъявлено обвинение

9 часов назад
В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

10 часов назад
"Матрешка" опять попала. Под отзыв. Но девушки будут довольны

"Матрешка" опять попала. Под отзыв. Но девушки будут довольны

10 часов назад
Бактерии меняют форму, спасаясь от антибиотика

Бактерии меняют форму, спасаясь от антибиотика

10 часов назад
В Архангельске портреты чиновников повесили на скульптуры Белоснежки и семи гномов

В Архангельске портреты чиновников повесили на скульптуры Белоснежки и семи гномов

11 часов назад
Ястребы на страже безопасности полетов: как это работает в аэропорту Домодедово

Ястребы на страже безопасности полетов: как это работает в аэропорту Домодедово

12 часов назад
Анжелика Вольская призналась, что хотела отравить младшего брата уксусом

Анжелика Вольская призналась, что хотела отравить младшего брата уксусом

12 часов назад
Опубликована аудиозапись марсианских шумов и марсотрясений

Опубликована аудиозапись марсианских шумов и марсотрясений

14 часов назад
9 новых фактов о "Холодном Сердце 2"

9 новых фактов о "Холодном Сердце 2"

14 часов назад
Кролики помогли разобраться в природе женского оргазма

Кролики помогли разобраться в природе женского оргазма

14 часов назад
Четыре года в тайге: в Иркутской области задержали черного нефтяника-отшельника

Четыре года в тайге: в Иркутской области задержали черного нефтяника-отшельника

14 часов назад
Архитектурное чудо: как выглядит крупнейший в мире аэропорт в Пекине

Архитектурное чудо: как выглядит крупнейший в мире аэропорт в Пекине

15 часов назад
Россиянин обворовал квартиру, потом устроил в ней вечеринку и забыл паспорт

Россиянин обворовал квартиру, потом устроил в ней вечеринку и забыл паспорт

15 часов назад
Избавиться от диабета оказалось проще, чем кажется

Избавиться от диабета оказалось проще, чем кажется

17 часов назад
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

01.10.2019 09:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку