Ткачук на 25-й секунде забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Видео

В первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" на льду домашней "Скотиабанк-Арены" принимает команду "Оттава Сенаторз". Гости открыли счет в игре уже на 25-й секунде первого периода.

Отличился американский нападающий Брэйди Ткачук, которому ассистировали Коннор Браун и Эрик Бреннстрем. Таким образом, 20-летний форвард стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ.