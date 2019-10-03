Хоккеисты "Вашингтона" Овечкин и Орлов забросили первые шайбы в сезоне. Видео

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой "Сент-Луис Блюз" открыл счет своим голам в новом сезоне. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов также отличился.

Капитан столичной команды отличился на 16-й минуте первого периода при счете 2:0 в пользу "музыкантов". Александру ассистировали Джон Карлсон и Ларс Эллер.

А Орлов восстановил равенство в счете, забив с передач Ника Дженсен и Ларса Эллера на 13-й минуте второго периода.