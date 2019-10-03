В России до конца года построят 10 рыбозаводов

Рыбодобывающие предприятия России до конца 2019 года должны сдать в эксплуатацию 10 перерабатывающих заводов, построенных за счет инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов.

"Без затрат государства мы инициировали строительство более 40 судов, 26 береговых заводов на сумму свыше 180 млрд рублей. Сегодня уже первые объекты сдаются. <...> И порядка 10 заводов сдается в этом году", — заявил на Международном конгрессе рыбаков заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

Четырнадцатый международный конгресс рыбаков проходит во Владивостоке 3 и 4 октября. Из зарубежных делегаций — представители Исландии, Вьетнама, Китая, Японии и других стран, передает ТАСС.

Квоты на инвестиционные цели ("квоты по киль") в объеме 20% от общих допустимых уловов водных биоресурсов предназначены для строительства новых судов (15%) на российских верфях и развития инфраструктуры на берегу (5%).

В развитие рыбной промышленности России в ближайшие пять лет будет вложено порядка 300 миллиардов рублей. Подробнее о перспективах этой отрасли рассказал на Восточном экономическом форуме глава Федерального агентства по рыболовству, заместитель министра сельского хозяйства Илья Шестаков.