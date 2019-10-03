"Торонто" одержал победу на старте НХЛ, у Михеева гол и передача. Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" на льду домашней "Скотиабанк Арены" одержал волевую победу над командой "Оттава Сенаторз" – 5:3 (0:1, 4:1, 1:1).

Счет в игре на 25-й секунде открыл нападающий гостей Брэйди Ткачук. Таким образом, 20-летний форвард стал автором первой шайбы нового сезона НХЛ. Также у гостей шайбы забросили Скотт Сабурин (26-я минута) и Бобби Райан (58).

А у победителей дважды отличился Остон Мэттьюс (29, 35) и по разу – Фредерик Готье (23), Тревор Мур (25) и россиянин Илья Михеев (50), который также записал на свой счет результативную передачу.

В следующем матче "регулярки" НХЛ "Торонто" в субботу, 5 октября, на выезде сыграет с командой "Коламбус Блю Джекетс", а "Оттава" на следующий день примет "Нью-Йорк Рейнджерс".