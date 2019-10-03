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Ситуация вокруг КНДР 1 час назад

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3 октября 201905:40

КНДР запустила новую ракету с подлодки

КНДР запустила новую ракету с подлодки

Власти КНДР подтвердили, что провели пуск баллистической ракеты нового типа с подводной лодки. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, об успешном испытании доложили северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Военные отметили, что данная разработка позволит заявить всему миру о военной мощи Пхеньяна и противостоять тем, кто пытается сдерживать КНДР.

Накануне власти Японии и Южной Кореи сообщили о новом пуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря в нарушение резолюции Совбеза ООН. Токио выразил протест.

Ранее Пхеньян неоднократно заявлял, что подобные действия являются лишь ответом на совместные военные учения Сеула и Вашингтона, передает телеканал "Россия 24".

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