КНДР запустила новую ракету с подлодки

Власти КНДР подтвердили, что провели пуск баллистической ракеты нового типа с подводной лодки. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, об успешном испытании доложили северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Военные отметили, что данная разработка позволит заявить всему миру о военной мощи Пхеньяна и противостоять тем, кто пытается сдерживать КНДР.

Накануне власти Японии и Южной Кореи сообщили о новом пуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря в нарушение резолюции Совбеза ООН. Токио выразил протест.

Ранее Пхеньян неоднократно заявлял, что подобные действия являются лишь ответом на совместные военные учения Сеула и Вашингтона, передает телеканал "Россия 24".