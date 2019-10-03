XX Форум пограничных ведомств открывается на острове Русский

На острове Русский сегодня проходит XX Форум пограничных ведомств. Это одно из ключевых событий в сфере безопасности в Тихом океане.

Во Владивостоке собрались делегации Канады, Китая, Японии, Республики Корея и США. России в этом году выпала роль председателя, передает "Россия 24".

На форуме участники обсудят вопросы охраны морских биоресурсов и пути обеспечения безопасности. Такой формат командной работы приносит плоды. Благодаря сотрудничеству удается вовремя спасать терпящих бедствия рыбаков, а суда стран-партнеров стали чаще заходить в гости друг к другу.