Кубок Либертадорес. "Гремио" и "Фламенго" сыграли вничью в первом полуфинальном матче

В первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес "Гремио" на поле домашней арены в Порту-Алегри сыграл вничью с командой "Фламенго" из Рио-де-Жанейро – 1:1.

Счет в игре открыл нападающий гостей Бруно Энрике (69-я минута), а у хозяев поля отличился форвард Пепе (88).

Ответная игра состоится в четверг, 24 октября. В финале турнира победитель пары "Гремио" – "Фламенго" встретится с победителем противостояния "Бока Хуниорс" – "Ривер Плейт", где счет 0:2 после первой игры.