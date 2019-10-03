В клубе "Валдай" обсудят внешнюю политику России на Ближнем Востоке

"Мировое устройство: взгляд с Востока". Это центральная тема дискуссий в международном клубе "Валдай". В Сочи сегодня продолжат обсуждать проблемы Ближнего Востока и основные направления внешней политики России в этом регионе.

Ожидается, что на пленарной сессии выступит Владимир Путин. Кроме того, в работе клуба участвуют лидеры Азербайджана, Казахстана, Филиппин, а также король Иордании. По информации пресс-службы Кремля, до начала заседания президент проведет отдельные встречи с коллегами.

Накануне в Сочи выступил глава российского МИД. Сергей Лавров, в частности, заявил: задача России — не допустить, чтобы Ближний Восток стал рассадником терроризма и ареной для политических игр некоторых стран.

Министр при этом отметил: в контактах России и Запада по вопросам этого региона наметились "проблески здравого смысла", передает телеканал "Россия 24".