Шайбы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" одержать победу над "Сент-Луисом". Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду арены "Энтерпрайз-центр" одержал волевую победу над командой "Сент-Луис Блюз" – 3:2 ОТ.

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. У хозяев льда голами отметились Самуэль Бле (1-я минута) и Алекс Пьетранджело (8), а у гостей шайбы забросили Александр Овечкин (16) и Дмитрий Орлов (33). Победу "Кэпиталз" принес Якуб Врана, забивший на третьей минуте овертайма.

В следующем матче "регулярки" НХЛ "Вашингтон" в субботу, 5 октября, на выезде сыграет с командой "Нью-Йорк Айлендерс", а "Сент-Луис" на следующий день встретится с "Даллас Старз".