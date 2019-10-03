Новости Спорт

Все видео этой рубрики
3 октября 201907:30

Тренер "Бенфики" Лаже: обилие ошибок не позволило нам набрать очки в игре с "Зенитом"

EPA

Главный тренер португальской "Бенфики" Бруну Лаже поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом" (1:3).

"Два поражения в двух матчах – увы, обилие ошибок не позволяет нам набирать очки. Принимаю ответственность за оба поражения в Лиге чемпионов, – приводит слова Лаже пресс-служба УЕФА. – Теперь нам важно понять, почему мы оба раза проиграли. Я полагал, что сегодня наша тактика сработает. Мы пытались использовать длинные и диагональные передачи, хотели атаковать флангами. Затем постарались чаще бить издали, однако слишком часто теряли мяч".

Напомним, "Зенит" и "Лион" с четырьмя очками лидируют в группе G, "РБ Лейпциг" (3 очка) расположился на третьей строчке, а "Бенфика" (0) – на четвертой. В третьем туре Лиги чемпионов петербуржцы 23 октября на выезде сыграют с "быками" из Лейпцига, а португальцы в тот же день примут "львов" из Франции.

Сейчас

07:59

В Казахстане ожидают приземление корабля и экипажа "Союз МС-12"

03:53

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

00:35

Питбуль нанес тяжелейшие раны дочери сотрудника постпредства Казахстана при ООН

20:41

"60 минут" и "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" получили премию ТЭФИ

19:44

ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США

19:18

Арестован замглавы "Аэрофлота" Владимир Александров

18:07

Нормандская четверка соберется в Париже

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В клубе "Валдай" обсудят внешнюю политику России на Ближнем Востоке

В клубе "Валдай" обсудят внешнюю политику России на Ближнем Востоке

1 час назад
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

4 часа назад
Визит Медведева на Кубу: железные дороги, сельское хозяйство и мирный атом

Визит Медведева на Кубу: железные дороги, сельское хозяйство и мирный атом

6 часов назад

Трансляции

10:00

РЭН 2019. Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:00

Брифинг Марии Захаровой
17:00

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Все трансляции
США вводят пошлины на европейские товары

США вводят пошлины на европейские товары

1 час назад
Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" обыграть "Бенфику" в Лиге чемпионов

Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" обыграть "Бенфику" в Лиге чемпионов

7 часов назад
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

3 часа назад
Гуманитарные науки: топ-10 лучших вузов мира

Гуманитарные науки: топ-10 лучших вузов мира

1 час назад
Повстанцы-хуситы угрожают Саудовской Аравии новым ударом

Повстанцы-хуситы угрожают Саудовской Аравии новым ударом

1 час назад
В Багдаде обстрелян район посольств и правительственных учреждений

В Багдаде обстрелян район посольств и правительственных учреждений

54 минуты назад
В России до конца года построят 10 рыбозаводов

В России до конца года построят 10 рыбозаводов

2 часа назад
"Бастион" не взят: журналист пожаловался на методы подготовки военкоров

"Бастион" не взят: журналист пожаловался на методы подготовки военкоров

5 часов назад
МИД Великобритании: подписание формулы Штайнмайера - шаг к урегулированию ситуации на Украине

МИД Великобритании: подписание формулы Штайнмайера - шаг к урегулированию ситуации на Украине

1 час назад
Легкоатлет Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами

Легкоатлет Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами

8 часов назад
ВГТРК покажет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

ВГТРК покажет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

18 часов назад
200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

19 часов назад
Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

01.10.2019 14:45
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
В США бомбардировщик времен Второй мировой рухнул вместе с людьми

В США бомбардировщик времен Второй мировой рухнул вместе с людьми

38 минут назад
Шайбы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" одержать победу над "Сент-Луисом". Видео

Шайбы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" одержать победу над "Сент-Луисом". Видео

58 минут назад
КНДР запустила новую ракету с подлодки

КНДР запустила новую ракету с подлодки

2 часа назад
В Москве женщина погибла после пластической операции

В Москве женщина погибла после пластической операции

5 часов назад
"Золотой соловей из Праги": за что любили Карела Готта

"Золотой соловей из Праги": за что любили Карела Готта

10 часов назад
Падение доллара, вмешательство в выборы и транзит газа: самые яркие цитаты энергетического форума

Падение доллара, вмешательство в выборы и транзит газа: самые яркие цитаты энергетического форума

10 часов назад
"60 минут" и "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" получили премию ТЭФИ

"60 минут" и "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" получили премию ТЭФИ

11 часов назад
Microsoft показала двухэкранные ноутбук и смартфон

Microsoft показала двухэкранные ноутбук и смартфон

11 часов назад
Путин призвал при увеличении оклада медикам не допускать "фокусов" с доплатами

Путин призвал при увеличении оклада медикам не допускать "фокусов" с доплатами

12 часов назад
Hot or Not: Что купить вместо новой Toyota RAV4?

Hot or Not: Что купить вместо новой Toyota RAV4?

12 часов назад
Американский физик нашёл гигантскую энергию в пустоте

Американский физик нашёл гигантскую энергию в пустоте

13 часов назад
В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

14 часов назад
"Матрешка" опять попала. Под отзыв. Но девушки будут довольны

"Матрешка" опять попала. Под отзыв. Но девушки будут довольны

14 часов назад
Бактерии меняют форму, спасаясь от антибиотика

Бактерии меняют форму, спасаясь от антибиотика

15 часов назад
В Архангельске портреты чиновников повесили на скульптуры Белоснежки и семи гномов

В Архангельске портреты чиновников повесили на скульптуры Белоснежки и семи гномов

16 часов назад
Ястребы на страже безопасности полетов: как это работает в аэропорту Домодедово

Ястребы на страже безопасности полетов: как это работает в аэропорту Домодедово

17 часов назад
Опубликована аудиозапись марсианских шумов и марсотрясений

Опубликована аудиозапись марсианских шумов и марсотрясений

18 часов назад
9 новых фактов о "Холодном Сердце 2"

9 новых фактов о "Холодном Сердце 2"

18 часов назад
Кролики помогли разобраться в природе женского оргазма

Кролики помогли разобраться в природе женского оргазма

19 часов назад
Архитектурное чудо: как выглядит крупнейший в мире аэропорт в Пекине

Архитектурное чудо: как выглядит крупнейший в мире аэропорт в Пекине

19 часов назад
Россиянин обворовал квартиру, потом устроил в ней вечеринку и забыл паспорт

Россиянин обворовал квартиру, потом устроил в ней вечеринку и забыл паспорт

20 часов назад
Избавиться от диабета оказалось проще, чем кажется

Избавиться от диабета оказалось проще, чем кажется

21 час назад
10 самых популярных островов у российских туристов

10 самых популярных островов у российских туристов

02.10.2019 06:05
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

01.10.2019 09:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку