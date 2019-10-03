Тренер "Бенфики" Лаже: обилие ошибок не позволило нам набрать очки в игре с "Зенитом"

Главный тренер португальской "Бенфики" Бруну Лаже поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом" (1:3).

"Два поражения в двух матчах – увы, обилие ошибок не позволяет нам набирать очки. Принимаю ответственность за оба поражения в Лиге чемпионов, – приводит слова Лаже пресс-служба УЕФА. – Теперь нам важно понять, почему мы оба раза проиграли. Я полагал, что сегодня наша тактика сработает. Мы пытались использовать длинные и диагональные передачи, хотели атаковать флангами. Затем постарались чаще бить издали, однако слишком часто теряли мяч".

Напомним, "Зенит" и "Лион" с четырьмя очками лидируют в группе G, "РБ Лейпциг" (3 очка) расположился на третьей строчке, а "Бенфика" (0) – на четвертой. В третьем туре Лиги чемпионов петербуржцы 23 октября на выезде сыграют с "быками" из Лейпцига, а португальцы в тот же день примут "львов" из Франции.