Хоккеисты "Вегаса" дома обыграли "Сан-Хосе"

Матчем между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс" завершился первый день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20. "Золотые рыцари" на своей площадке оказались сильнее "акул" со счетом 4:1.

Дубль в составе победителей оформил Райлли Смит. Также за хозяев льда отличились Марк Стоун и Коди Гласс. У гостей единственную шайбу записал на свой счет Маркус Серенсен.

В другой встрече дня "Эдмонтон Ойлерс" в родных стенах взял верх над "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:2.