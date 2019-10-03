Лига чемпионов выбирает лучшего футболиста второго тура

Хавбек "Баварии" Серж Гнабри, форвард "Барселоны" Луис Суарес, нападающий "Брюгге" Эммануэль Бонавентуре и оборонец дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими претендуют на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги чемпионов. Голосование стартовало на сайте УЕФА.

Европейский футбольный союз традиционно выбирает лучшего игрока очередного тура среди четырех кандидатов. Напомним, что Гнабри забил четыре мяча в матче с "Тоттенхэмом" (7:2). Суарес оформил дубль в игре с "Интером" (2:1). Бонавентуре дважды забил "Реалу" (2:2), а Хакими нанес два результативных удара по воротам во встрече со "Славией" (2:0).