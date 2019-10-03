Емельяненко-младший еще до "боя года" разбил лицо Кокляеву

В конце ноября на столичной "ВТБ Арене" пройдет бой между мастером смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Их первая встреча перед предстоящим боем закончилась дракой, в которой Кокляеву разбили лицо.

Пауэрлифтер получил рассечение брови во время инцидента в баре в центре Москве, сообщает газета "Известия". Травму Кокляев получил после того, как Емельяненко бросил в него кепку на первой очной ставке спортсменов.

Конфликт между Емельяненко и Кокляевым начался весной, когда пауэрлифтер в социальной сети поиздевался над ссорой Александра с другим бойцом ММА Сергеем Харитоновым. В ответ Емельяненко записал видеообращение и виртуальное противостояние перешло в договоренности провести реальный "бой года" по правилам бокса.