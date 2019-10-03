Тренер "Барселоны" Вальверде: во втором тайме мы взяли свое

Наставник чемпионов Испании из "Барселоны" Эрнесто Вальверде после второго матча группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера" (2:1) отметил, что соперник провел очень хороший первый тайм. Но затем каталонцы сумели реализовать свое преимущество.

"Так бывает почти всегда – я скажу, что в матче справедливый результат, а тренер "Интера" скажет, что это не так, — цитирует Вальверде Football Italia. – "Интер" – отличная команда, и они доказали это в первом тайме. Но мы вышли бороться во втором тайме и забили решающие голы".

Тренер "Барсы" напомнил, что "нерадзурри" выиграли первые шесть матчей в итальянской Серии "А": "Они и у нас в гостях забили при первой же возможности. Но мы внесли изменения, взвинтили темп, и это оказало большое влияние на игру".

Говоря об участи с матче Лионеля Месси, все еще испытывающего дискомфорт после травмы, Вальверде отметил: "Месси уникален, понятно, что он часто делает разницу. Он был не в лучшей форме, но он прибавляет. И мы увидели его отличный пас во время второго гола, так что дела у него идут на лад".