Бездомная россиянка, спевшая в американском метро, заключит выгодный контракт

В США бездомная россиянка, певшая в метро, получила работу благодаря полицейскому, записавшему ее на видео. Ролик, в котором 52-летняя женщина исполняет арию из оперы "Джанни Скикки" итальянского композитора Джакомо Пуччини, был размещен в Twitter на страничке полиции Лос-Анджелеса.

Когда уличная певица Эмили Замурка увидела, что офицер полиции ее снимает, она испугалась и попросила никуда не выкладывать запись. Однако мужчина сделал по-своему, и видео быстро разошлось по Сети, набрав уже почти миллион просмотров.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX