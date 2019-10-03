"Красный валенок вместо колена": Шубенков оценил выступление на чемпионате мира

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами, остался доволен своим результатом. По словам спортсмена, он не ожидал, что успеет полностью восстановиться к турниру.

"Тяжелый сезон получился после травм. В июне у меня вообще был красный валенок вместо колена. Так что вообще очень круто. Разочарования от серебра вообще почти нет", – цитирует россиянина РИА Новости.

Напомним, что победу в забеге одержал американец Грант Холлоуэй, Шубенков стал вторым, а француз Паскаль Мартино-Лагард финишировал третьим.