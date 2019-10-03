Трамп: было бы здорово поладить с Россией, потому что это разумно

"Было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что это разумно", — заявил президент США Дональд Трамп на пресс-коференции в Белом доме после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы Трамп назвал мошенничеством, как и расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера и обвинения в свой адрес в сговоре с Россией, сообщает ТАСС. "Никто не ведет себя так жестко по отношению к России, как Дональд Трамп", — добавил президент США о себе.

Трамп подчеркнул, что он и президентская администрация постоянно говорят о том, что готовы налаживать отношения с Россией в тех областях, где у Москвы и Вашингтона есть совместные интересы. При этом американский президент добавил, что постоянно оказывает давление на Россию, чтобы изменить ее поведение.

Во вмешательстве в президентские выборы 2016 года Россию обвинили американские спецслужбы. Бездоказательно. Расследование Мюллера также не нашло сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией.

Трамп поднял тему фейковых обвинений в связи со скандалом вокруг его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в том, что он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Джозеф Байден является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих осенью 2020 года выборах.

На пресс-конференции с финским президентом глава Белого дома напомнил про состоявшийся в 2012 году разговор президента США Барака Обамы и российского президента Дмитрия Медведева.

Тогда, как утверждает Трамп, Барак Обама попросил передать Владимиру Путину, что после выборов он может сделать больше.

"Вы помните это? Никто тогда не раздувал из этого большую проблему, — поинтересовался Трамп, переходя на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. - Мой разговор был безупречным, с ним все в порядке".

3 октября 2019 года Москву покидает американский посол Джон Хантсман, который подал в отставку. Он заявил, что его целью в работе было сохранение дипотношений между Москвой и Вашингтоном в трудные времена.