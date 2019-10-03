12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым

В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.

Мальчика искали четыре дня: в его поисках участвовали больше 150 человек. Сначала спасатели в лесу обнаружили мешок с орехами, а в пяти километрах под лиственницей нашли и самого ребенка. В ближайшее время его доставят бортом санавиации в поселок, а оттуда в больницу, сообщает "Россия 24".

29 сентября ребенок ушел с отцом в тайгу за кедровыми орехами и пропал.

В начале сентября в Красноярском крае 4-летний ребенок ушел со двора в лес. Нашли его через два дня в полутора километрах от деревни — ребенок упал в овраг и не смог из него самостоятельно выбраться. Мальчика достали из оврага с помощью веревочного троса и отправили в больницу.

В конце августа под Нижним Новгородом 5-летняя девочка почти четыре дня пробыла одна в лесу. В ее поисках были заняты сотни людей. Измученную малышку нашли в двух километрах от ее родного села: девочка лежала в зарослях кустарника.