Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

У 7-летней Златы из Ленинградской области сложный врожденный порок сердца. Девочка уже перенесла несколько операций. Однако по мере роста ребенка ситуация ухудшается — теперь ей срочно требуется эндоваскулярная имплантация клапана легочной артерии. Стоимость операции и клапана Melody составляет более 2,9 миллиона рублей. Семья не в состоянии собрать такие деньги самостоятельно.

ПОМОЧЬ ШТОКАЛОВОЙ ЗЛАТЕ

Злата появилась на свет 3 сентября 2012 года. Сразу после рождения врачи диагностировали у нее сложнейший врожденный порок сердца — тетраду Фалло с атрезией легочной артерии. Уже на пятый день жизни малышке была сделана первая операция — создание системного легочного шунта.

В июле 2013 года, когда Злата подросла и набрала вес, ей была сделана вторая операция — радикальная коррекция порока с использованием гомографта (имплантируемого протеза). Как в последствии оказалось, сосуд кальцинируется и тем самым мешает хорошей проходимости кровяного потока ко всем органам. В итоге в июле 2019 года врачи провели зондирование полостей сердца, баллонную дилятацию стеноза гомографта. Этого должно было хватить на некоторое время, ведь ребенок растет, а искусственный сосуд — нет.

"Все было в порядке, мы думали, что все позади, но Злате опять стало плохо, вернулись все предыдущие симптомы", — рассказывает мама Златы.

Проведя очередное обследование, врачи пришли к выводу, что девочке срочно требуется эндоваскулярная имплантация клапана легочной артерии (Melody). Стоимость операции и клапана составляет более 2,9 миллионов рублей. Операцию нужно провести как можно скорее, но сумма является не подъемной для семьи.

"Наша девочка очень любознательная, нежная, ласковая. Как и все детки пошла первого сентября первый раз в первый класс. Любит рисовать, лепить, играть в догонялки на улице с детками, но очень быстро устает, появляется отдышка, посинение, и осложнения будут проявляться все сильнее из-за заболевания. Наша семья состоит из четырех человек: я и муж работаем учителями в сельской школе, сыну 11 лет, он учится в 5 классе. Мы просим Вас о помощи и поддержке! Помогите, пожалуйста, подарить Злате возможность жить обычной жизнью, расти, бегать, играть, учиться на пятерки. Вы — наша надежда!" – обращается мама Златы ко всем неравнодушным людям.

ПОМОЧЬ ШТОКАЛОВОЙ ЗЛАТЕ

Также можно отправить SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300).

Еще один вариант — отправить SMS на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Пожертвование также можно сделать через "Сбербанк онлайн", указав в назначении платежа "Благотворительное пожертвование для Штокаловой Златы.