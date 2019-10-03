"Союз" отстыковался от МКС и готовится к спуску

Космический корабль "Союз МС-12" отстыковался от Международной космической станции. На его борту находятся Алексей Овчинин, Ник Хейг и Хаззаа аль-Мансури. Через три часа спускаемый аппарат включит двигатели и начнет тормозить, а еще через 30 минут должен войти в плотные слои атмосферы, сообщает агентство "Интерфакс".

Уже во время спуска к земле "Союз МС-12" разделится на две части: бытовой отсек сгорит, а капсула с космонавтами должна приземлиться в районе казахстанского города Жезказган в 14:00 по московскому времени.

Хаззаа аль-Мансури — первый космонавт из Объединенный Арабских Эмиратов. На станции он провел всего неделю.

Овчинин и Хейг должны были отправиться на МКС еще в конце 2018 году. Однако во время старта произошло катастрофа. Ракета-носитель "Союз" взорвалась, и космонавты были катапультированы системой аварийного спасения.