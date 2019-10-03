Ученики московской гимназии окунули одноклассника головой в унитаз

Ученики московской гимназии опустили одноклассника головой в унитаз, снимая расправу на видео. Кадрами заинтересовался столичный департамент образования и науки — в ведомстве уже начали проверку.

Предположительно, эти кадры были сделаны в конце минувшей недели в туалете гимназии №1536.

"Давай, нюхай! Доброе утро! Иди, пупсик!" — со мехом заявил один из трех школьников, участвовавших в показательном унижении одноклассника А.

Причиной буллинга, по предварительным данным, стало выступление А. на концертах — он актер местного театра. Опубликовавшая запись женщина утверждает, что мальчика давно притесняет классный руководитель. Незадолго до инцидента она запретила ученикам ходить на репетиции.

В ситуацию уже вмешались представители департамента образования и науки Москвы.

"Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Подобные инциденты недопустимы. В отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры", — отметил сотрудник ведомства.