Тренер "Ливерпуля" Клопп: мы сумели вовремя выучить урок

Немецкий наставник английского клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после трудовой победы своих подопечных в матче 2-го тура Лиги чемпионов над австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург" (4:3) отметил, что выигрывая 3:0 "красные" несколько расслабились.

"Но лучше выучить урок во время матча, чем говорить об этом после него, — цитирует Клоппа ВВС. – Думаю, что мы показали отличную игру в первые 30 минут. Затем соперник изменил схему, и мы потеряли контроль над мячом, что вызвало у нас проблемы".

По словам немецкого специалиста, его команде было действительно трудно вернуться в игру: "Мы дождались, пока они забили третий гол, затем мы смогли нанести ответный удар. Но я не злюсь. Я видел, что мы играли очень хорошо и изо всех сил старались вернуться в игру, забили отличный мяч. Не нужно забивать шесть или семь голов".

Клопп похвалил соперника, который сумел сравнять счет, проигрывая 0:3: "Ред Булл" – действительно хорошая команда. Могу также сказать, что вся наша группа в Лиге чемпионов сложная, так что мы очень хотели получить 3 очка".