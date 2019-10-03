Зоркий глаз и тонкий нюх: служебная собака из Ярославля признана одной из лучших

Служебная собака из Ярославля по кличке Ария — одна из лучших в стране. Таковы итоги всероссийского чемпионата МВД, в котором приняли участие более 200 специалистов из разных регионов со своими подопечными.

Как передает ГТРК "Ярославия", регион представили инструктор Центра кинологической службы регионального УМВД Василий Козырев и немецкая овчарка по кличке Ария. Она еще совсем молодая — 2,5 года, и в соревнованиях такого масштаба принимает участие впервые. Одно из заданий включало — на территории площадью 250 квадратных метров найти предмет, определить, кому он принадлежит и задержать человека. И всё по запаху. С этим и другими заданиями Ария справилась успешно. По сумме баллов она заняла почетное третье место.