Депутат Госдумы предложил ввести льготную категорию "жертвы перестройки"

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда Максиму Топилину с предложением ввести в России новую льготную категорию — "жертвы перестройки".

В письме депутата министру, на которое ссылается RT, поясняется, что реформы в политической, идеологической и экономической сферах в СССР второй половины 1980-х годов стали крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов советских граждан в 1990-е годы.

Отмечается, что больше всего пострадали те, кому в те годы было 25—45 лет.

В годы перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, существенно возросла смертность, многие тогда рано ушли из жизни или приобрели тяжелые заболевания, а на долю тех, кто сумел выжить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания, отмечает Чернышов в своем обращении.

В связи с этим депутат предлагает ввести для данной возрастной категории людей льготы и субсидии, но не уточняется, какие именно.