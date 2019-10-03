В Жуковском во время испытаний благополучно сел МС-21 с неполадками

Технические неполадки во время испытательного полета экспериментального самолета МС-21: сработала сигнализация о невыходе стойки шасси. После этого как самолет выработал топливо, экипажу удалось выпустить все стойки шасси и зайти на посадку в аэропорту Жуковского.

Если бы стойку шасси не удалось вывести в опорное состояние, то предполагалась посадка самолета брюхом на запененную взлетно-посадочную полосу, отмечает "Интерфакс". На борту лайнера МС-21 был экипаж из четырех летчиков-испытателей ЛИИ имени Громова. При посадке они не пострадали.

МС-21 – узкофюзеляжный магистральный самолет XXI века, который разработан корпорацией "Иркут" и ОКБ Яковлева. Сначала он назывался Як-242, но от этого названия быстро отказались. Свой первый полет лайнер совершил 28 мая 2017 года. Произведено три самолета для летных испытаний и один для статических испытаний. В сентябре 2019 года совершил первый международный полет на авиасалон в Стамбуле.

У подмосковного аэропорта Жуковский 15 августа 2019 года на кукурузное поле без выпуска шасси сел А321 рейса на Симферополь. В оба двигателя самолета при взлете попали птицы. Командир экипажа принял решение об аварийной посадке с выключенными двигателями самолета с 226 пассажирами и 7 членами экипажа. При посадке была проведена экстренная эвакуация пассажиров. Никто не погиб.