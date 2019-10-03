Подавляющее большинство россиян за то, чтобы дарить учителю один букет от класса

По данным социологов, большинство россиян — 79% опрошенных — поддерживают идею дарить учителям один букет от класса, а сэкономленные деньги отдавать на благотворительность.

Отрицательную реакцию подобные инициативы вызывают только у 9% участников опроса. Самой распространенной причиной подобного отношения стало мнение, что об этом должно заботиться государство (33%). 24% участников опроса считают, что дарение цветов — это праздничная традиция для детей, а еще 16% беспокоятся, куда именно пойдут эти деньги, указывается в исследовании, проведенном ВЦИОМ.

Акция "Дети вместо цветов" проводится в День знаний фондом "Вера" уже 6 лет. В этом году в ней приняли участие школьники из 546 населенных пунктов. Ученики дарят учителю всего один букет от класса, а деньги, которые планировалось потратить на цветы, отдаются в помощь тяжело больным детям.

В тоже время 75% россиян уверены, что в принципе дарить цветы учителям нужно — это знак уважения и внимания к педагогу. Только 22% респондентов считают, что от подобного подарка нет никакой пользы.