Порядка 6,5 тысяч семей Петербурга переехали из коммуналок в этом году

Порядка 6,5 тысяч семей в Петербурге смогли улучшить жилищные условия в текущем году. Председатель профильного комитета Виктор Борщёв подчеркнул, что одна из основных программ господдержки это — "Расселение коммунальных квартир". В первую очередь помощь была оказала горожанам, живущим с соседями больше десяти лет и стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.

В то же время, на жилищном учёте в Северной столице числятся 140 тысяч семей, передает ГТРК "Санкт-Петербург". Сохраняется более 65 тысяч не расселенных коммуналок.

Отдельным пунктом отмечена целевая программа "Молодежи — доступное жилье". В нее включаются петербуржцы от 18 до 35 лет. В этом году в ней участвовало порядка 860 семей. Всего из городского и федерального бюджетов на целевые программы и другие социальные выплаты потратили почти девять миллиардов рублей. Сейчас профильные комитеты работают над бюджетом социальных программ на следующий год.