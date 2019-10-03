Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак

В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке. Женщина кинулась в Интернет за объяснениями и поняла, что это может быть одним из признаков опухоли сетчатки глаза.

Как пишут британские СМИ, мать понимала: все сводилось к раку, но она продолжала искать другие версии.

В итоге она стала надеяться, что это – просто отблеск, обычное отражение. Однако через некоторое время у малыша стало портиться зрение.

Когда женщина отвела его к врачу, ребенку поставили диагноз "злокачественная опухоль сетчатки глаза" (ретинобластома).

Малыш уже перенес три сеанса химиотерапии, после которых размер опухоли уменьшился вдвое. После них малыш остался без бровей и ресниц.

Медики теперь будут регулярно контролировать его состояние, поскольку возможен рецидив, сообщает M24.