Москвичи проголосуют по вопросу сортировки бытовых отходов

Голосование, посвященное раздельному сбору отходов в Москве, стартовало на онлайн-площадке "Активный гражданин". Пользователи могут ответить на вопрос: готовы ли они тратить время на сортировку мусора.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, на контейнерных площадках возле многоквартирных домов уже начали устанавливать специальные емкости. "Синие" будут использоваться для мусора, предназначенного для переработки. Это может быть и пластик, и стекло, и бумага, и металл. В "серые" можно будет выбрасывать смешанные отходы. Планируется также подключить к системе сортировки магазины, рынки и социальные учреждения.

Проект "Активный гражданин" запустили в 2014 году. С тех пор к нему присоединились 2,6 миллиона человек. Пользователи уже приняли участие почти в четырех тысячах голосований: свое мнение жители столицы могли высказать по поводу вопросов благоустройства, мероприятий для фестивалей, а также предложить идеи по развитию города.