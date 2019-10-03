Защитник сборной Шотландии Купер не сыграет с Россией из-за травмы

Шотландский защитник английского "Лидса" Лиам Купер получил травму в матче десятого тура Чемпионшипа против "Вест Бромвича". 28-летний футболист выбыл из строя на шесть недель. Таким образом, он пропустит игру отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с российской сборной.

Как сообщает сайт "Лидса", у Купера выявлена травма паха. Вместо него в сборную Шотландии вызван футболист "Килмарнока" Стюарт Финдли.

Напомним, что шотландцы встретятся со сборной России 10 октября. Встреча пройдет в Москве.