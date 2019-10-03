Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в 147 км от Джезказгана

В казахстанской степи в 147 километрах юго-восточнее Джезказгана приземлился спускаемый аппарат "Союза МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС). Экипаж в составе россиянина Алексея Овчинина, американца Ника Хейга и первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури попросил встретить их персиками и финиками.

За раскрытием основного парашюта возвращающегося от МКС спускаемого аппарата следили пять самолетов, 12 поисковых вертолетов Ми-8, 20 вездеходов, включая поисково-спасательные машины "Синяя птица", сообщает телеканал Россия 24". В поисковой операции задействованы 180 человек.

Корабль "Союз МС-12" отделился от МКС в 10 часов 37 минут по московскому времени. После пятиминутного тормозного импульса он приступил к снижению. После разделения на спускаемый аппарат и бытовой отсек, бытовой отсек сгорел в плотных слоях атмосферы. Спускаемый аппарат совершил мягкую посадку в Казахстане около 14 часов по Москве.