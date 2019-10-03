В Одноклассниках появилось распознавание лиц друзей на видео и в прямых эфирах

Соцсеть защищает приватность пользователей и отмечает на видео только знакомых автора.

Одноклассники стали первой социальной сетью в России, запустившей распознавание лиц на видео и в прямых эфирах. Собственная технология в режиме реального времени находит лица друзей. Кроме того, теперь с помощью специальных элементов управления в видеоплеере зрители могут сразу перейти к просмотру моментов с участием их друзей. В основе технологии распознавания – каскад из сверточных нейросетей. Сервис уже доступен части аудитории и в ближайшее время появится у всех пользователей.

Одноклассники умеют автоматически понять по публичным видео и фотографиям пользователя, как он выглядит, и затем распознать его среди свыше 300 миллионов пользовательских профилей с точностью близкой к 100%. Алгоритмы машинного обучения соцсети обеспечивают приватность пользователя, поскольку умеют находить и отмечать тех, с кем пользователь не знаком на самом деле.

Теперь во время ведения трансляции или загрузки видео технология распознавания в реальном времени предложит автору или его друзьям подтвердить автоматические отметки найденных пользователей. Зрители же с помощью специальных элементов управления в видеоплеере смогут перейти к просмотру моментов, где засняты их друзья.

Аудитория соцсети ежемесячно загружает миллионы видео и ведет трансляции, в которых делится радостными событиями и тем, что их окружает. Функция автоматической отметки людей в видео и трансляциях позволит пользователям сразу уведомить друзей о том, что появилось видео с их участием, и таким образом поделиться с близкими эмоциями и получить быструю обратную связь.

По данным исследования Brand Analytics, Одноклассники занимают первое место среди соцсетей по объёму загружаемого русскоязычными пользователями видео. В течение дня пользователи создают почти 1 млн постов, содержащих видеоконтент. Доля видео среди всех публикаций в ОК составляет более 30%.

Новый сервис сегодня стал доступен части аудитории. Для всех пользователей новинка будет открыта в течение месяца. Функция отметки лиц на видео работает на всех устройствах: в десктопной версии ОК и в мобильных приложениях на iOS и Android. Пользователи, которых отметили на видео, смогут при необходимости удалить отметку или запретить в настройках профиля отмечать себя в видео. Соцсеть планирует прислать всем пользователям ОК, чьи лица присутствуют на ранее загруженных видео, уведомления с предложением подтвердить отметку.

Одноклассники регулярно запускают новые сервисы на основе высоких технологий для вовлечения аудитории и взаимодействия пользователей в соцсети. Среди них — звонки на основе адаптивных технологий и искусственного интеллекта, а также технология распознавания лиц на пользовательских фотографиях и сервис добавления друзей по фотографии на базе нейросетей и компьютерного зрения.

Нейросети и технологии компьютерного зрения выполняют распознавание пользователей как на фото, так и в прямом эфире или на видеозаписи за тысячные доли секунды, адаптируются к уровню освещенности, поворотам и наклонам головы, и при этом определяют лицо даже если у человека новая причёска, борода и надеты очки либо шлем.