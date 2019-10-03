Томаш Зогорна принес "Амуру" победу над "Куньлунем"

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и китайским "Куньлунь Ред Стар" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились непростой победы со счетом 3:2, однако не смогли догнать клуб из Китай в турнирной таблице КХЛ.

В составе "тигров" отличились братья Зогорны – Гинек и Томаш. Последний стал автором победной шайбы. Еще один гол оказался на счету Владислава Ушенина. У гостей шайбы забросили Тайлер Вон и Корри Кейн.

"Амур" набрал 9 очков, но по-прежнему занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Куньлунь" на Востоке идет десятым с 11 баллами.