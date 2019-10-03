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3 октября 201915:33

Сначала душил, потом бил кирпичом: подросток, убивший подругу в Балашихе, рос в благополучной семье

Убитая 15-летняя школьница из подмосковной Балашихе и убивший ее сверстник были из благополучных семей, пояснила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Мама девочки написала заявление в полицию в тот же вечер, как девочка не вернулась с прогулки домой.

Тело убитой девятиклассницы было обнаружено 2 октября в заброшенном здании, напоминает РИА Новости. В последний вечер девушка гуляла с мальчиком по окрестностям, пили пиво и в итоге поссорились. Сначала подросток стал душить свою подругу, а затем несколько раз ударил кирпичом по голове.

Убивший девочку из параллельного класса подросток задержан, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета России п Ольга Врадий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство").

Подросток признался в убийстве подруги во время внезапно возникшего конфликта. Он добавил, что раскаивается в содеянном.

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