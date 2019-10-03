Российские регбисты уступили ирландцам, потеряв шансы на выход в плей-офф Кубка мира

В Японии продолжается групповой этап Кубка мира по регби. Сборная России, выступающая в группе А, встречалась с командой Ирландии. Соперник россиян оказался выше классом, добившись победы со счетом 35:0.

Российские регбисты потерпели третье поражение подряд и потеряли шансы на выход в плей-офф. Напомним, что в играх на выбывание выступят по две лучшие команды из каждой группы.

В последнем матче группового турнира сборная России сразится с шотландцами. Встреча состоится 9 октября.