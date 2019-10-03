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3 октября 201915:52 Андрей Чистик

Участок трассы М-4 "Дон" откроется к концу года: он позволит избежать многочасовой пробки

Участок трассы М-4 "Дон" откроется к концу года: он позволит избежать многочасовой пробки

Под Воронежем подходит к концу строительство участка трассы М-4 "Дон" в обход многокилометровой и многочасовой пробки у поселка Лосево, которая уже не первый год образуется по пути на юг. Открыть дорогу обещают к концу года, это на год раньше, чем было запланировано изначально. Насколько важен этот участок для водителей?

Грейдеры, экскаваторы, погрузчики — всего больше пятисот различных машин и две тысячи рабочих. Строительство дороги, которая избавит россиян от многочасовой пробки по пути на юг, идет уже два года. Средняя пропускная способность обхода по проекту составит 14-16 тысяч машин в сутки.

Сейчас осталось лишь сделать верхнюю часть дорожного полотна. На сленге строителей это называется "накрасить губы". Сейчас они укрепляют боковые откосы, укладывают асфальт на последних километрах, монтируют фонари, ограждения, терминалы оплаты. Кроме самой автомагистрали здесь возведено пять многоуровневых развязок. Есть тут даже подземный тоннель для прогона скота.

"Общее количество искусственных сооружений — 44, из них 29 путепроводов, 4 моста через реки Казинка, Осередь. 7 мостов реконструкции, существующих путепроводов и 4 путепровода тоннельного типа", — рассказал директор Воронежской территориальной фирмы "Мостоотряд 81" ФЛ ПАО "Мостотрест" Евгений Якименко.

Проект изначально был непростым. Главная трудность заключалась в перепаде высот и наличии глубоких оврагов. Где-то приходилось сооружать насыпи до 25 метров высотой, где-то наоборот срывать землю на такую же глубину. Плюс к этому меловые отложения, которые в сухом состоянии являются твердой породой, а при намокании становятся похожими на жидкую кашу. Это стало для дорожников дополнительным испытанием.

"Приходилось отдельно собирать техсовет, решать проблему по этим выемкам, где у нас нестабильные грунты — разнородные и переувлажненные. Где меловые выемки, там производилась замена грунта, то есть выкапывалось глубже и замена основания полностью делалась", — поделился руководитель проекта ООО "Трансстроймеханизация" Олег Иванов.

Чтобы будущая дорога была более прочной, использовали полимеры — они же должны защитить боковые откосы от размывания. Но настоящим прорывом стало использование новых асфальтоукладчиков, стелящих полотно шириной 11 метров и работающих в 3D формате. Компьютерная программа сама контролирует глубину слоя и курс движения. Это позволило ускорить процесс укладки и сделать монолитное двухполосное покрытие без каких-либо стыков, что защитит его от разрушения в будущем.

"Что касается асфальтобетона, то здесь три слоя устраивается. Один из крупнозернистого пористого, толщиной 12 см. Второй из крупнозернистого плотного, толщиной 8 см. И щебеночно-мастичный асфальтобетон — это верхний слой, который нам дает ровность, красоту и плавность движения", — прокомментировал заместитель руководителя производства ООО "Трансстроймеханизация" Сергей Свирко.

Чтобы ускорить работы, вместо двух заводов по изготовлению бетона и асфальта работали четыре. Столько же карьеров по добыче грунта. Использовали даже песок, добытый со дна реки Дон.

"Генподрядная организация вместе с центральным аппаратом, с воронежским филиалом пересмотрела проект организации строительства — есть возможность дополнительно усилится: Новые машинные механизмы, налаженная работа в две смены, то есть практически круглосуточно работают на данном объекте, понимая его важность, ведь это единственная дорога, ведущая на юг", — рассказал директор Воронежского филиала ГК "Автодор" Александр Лукашук.

Завершить работы и открыть автомагистраль планируется уже к концу этого года. А к следующему лету она должна обеспечить полную пропускную способность. Оснастят ее и интеллектуальной системой транспортного контроля, что позволит в режиме онлайн контролировать все потоки и обеспечить безопасность движения.

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