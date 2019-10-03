Сотрудник парижской префектуры устроил бойню в полицейском участке

Четверо стражей порядка погибли в результате нападения вооруженного ножом мужчины на полицейский участок в Париже, сообщает BFMTV. Злоумышленника застрелили.

URGENT — Attaque au couteau à la préfecture de police à Paris sur des policiers. Plusieurs victimes, l’assaillant abattu.



Important dispositif en train de se mettre en place. pic.twitter.com/cwCQCej7vR — Remy Buisine (@RemyBuisine) October 3, 2019

ЧП произошло около 13 часов дня 3 октября на острове Сите. По предварительным данным, мужчина смог беспрепятственно попасть в помещение, поскольку являлся служащим префектуры. Что спровоцировало нападение, остается неизвестным.

🔴 Attaque au couteau à la préfecture de police à Paris :

►L'assaillant a été tué

►Ce dernier serait un fonctionnaire de la préfecture

►Une policière a été tuée, plusieurs autres policiers sont blessés (images @RemyBuisine)



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Первоначально сообщалось о том, что ножевые ранения получили двое полицейских. По последним данным, двое пострадавших скончались на месте, еще двое — в больнице. Их коллеги открыли огонь и убили нападавшего.

🔴 Attaque au couteau à la préfecture de Paris : deux policiers tués, plusieurs blessés. L'île de la Cité est bouclée. Sur @actufr : https://t.co/PhL6nq0QaM pic.twitter.com/piMcW4Cdii — actu Paris (@actufrparis) October 3, 2019

На место инцидента прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Движение на прилегающих улицах заблокировано, из соображений безопасности закрыта станция метро "Сите".