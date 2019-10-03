Выкуп доли не помог: рейдеры выжили москвичку с детьми из квартиры

В столице новый виток квартирного рейдерства. Москвичка с двумя детьми уже год не может попасть в свою квартиру, несмотря на то, что выкупила долю, принадлежавшую рейдерам. Те по-прежнему считают, что это их собственность, и ведут себя агрессивно.

- За этой дверью находятся люди, которые уже год не пускают нас туда, в мою квартиру.

Наталья Колесниченко вернулась с дачи, а замки сменили. В ее двухкомнатную квартиру на улице Лобачевского вселились новые собственники семья Бекбузаровых.

"Через дверь они посылали меня очень далеко, говорили, что сделают со мной какие-то невозможные вещи, если я не уберусь отсюда", — рассказывает Наталья Колесниченко.

Когда-то одна шестая доля квартиры принадлежала дяде Натальи, он ее и перепродал.

"На эту семью Бекбузаровых, как мы знаем, оформлено несколько долей в квартирах Москвы. Полагаю, это профессиональные долевые дельцы, которые скупают доли, захватывают квартиры и вымогают у людей деньги", — говорит адвокат Оксана Филачева.

Схема всегда одинакова: сначала за долю в квартире просят немыслимые деньги (в данном случае 1 миллион при рыночной стоимости чуть больше 300 тысяч), а в случае отказа — оскорбления и запугивания.

- Угрозы жизни были, чего только там не было. Я не могу все вам пересказать, потому что это просто нецензурно.

Микродолю Наталье пришлось выкупить по рыночной цене. Не помогло. Тогда она подала на Бекбузаровых в суд за самоуправство и пришла в свою квартиру в сопровождении полиции.

- Мы имеем право осмотреть квартиру, ваше согласие нам не нужно.

- Осмотр на что?

- Осмотр места происшествия.

- Какого?

Дочь Бекбузаровых пускать оперативно-следственную группу в квартиру отказывалась, пока не придет мать.

Когда пришла сама Бекбузарова, досталось не только съемочной группе, но и полиции.

- Это моя территория, пошла отсюда!

До сих пор оскорбления и угрозы сходили с рук, но не теперь. Пятиму Бекбузарову пришлось доставлять в отделение полиции с помощью четверых сотрудников. Наталья Колесниченко впервые за год смогла попасть в собственную квартиру. Но Бекбузаровы сдаваться не собираются.

- Будем воевать, посмотрим.

- Будете воевать за квартиру?

- Буду воевать, рейдерством буду заниматься!

"Я вообще боюсь, они все, что угодно, могут сделать. Абсолютно неадекватные граждане", — жалуется Наталья Колесниченко.

Квартиру опечатали до окончания следственных действий. Но в то, что кошмар наконец-то закончится, Наталья Колесниченко не верит.