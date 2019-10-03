Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.

Трагедия разыгралась днем 3 октября в офисном помещении на улице Героев Чубаровцев. На выстрелы отреагировали сотрудники расположенных рядом компаний, но к моменту прибытия полицейских живых в помещении не было. По предварительной версии, ворвавшийся в офис мужчина сначала застрелил двух женщин, а потом покончил жизнь самоубийством.

О мотивах злоумышленника ничего не сообщается. По данным издания Vtomske.ru, фирма, сотрудницы которой были убиты, занималась продажей дикоросов. По другой информации, в доме №6/20 по улице Героев Чубаровцев расположена фирма "Снабсбыт", которая занимается оптовой торговлей бытовыми товарами.

На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело пор статье "Убийство двух и более лиц".