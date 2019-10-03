Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют на турнире в Шанхае после ритм-танца

В китайском Шанхае проходит международный турнир Shanghai Trophy по фигурному катанию. Российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лидерами соревнований после ритмического танца, показав лучший результат дня.

Судьи оценили выступление российской пары в 86,77 балла. На втором месте идут британцы Лила Фиар и Льюис Гибсон (76,43). В тройке лучших также оказались Наталия Калишек и Максим Сподырев их Польши (69,83).

5 октября танцевальные дуэты выступят с произвольной программой.