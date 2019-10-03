"Мисс Москва" запросила у экс-короля Малайзии суммы, способные его разорить

"Мисс Москва" Оксана Воеводина несмотря на недолгую супружескую жизнь с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V потребовала от него баснословную сумму после развода, которая не по силам султану. Об этом рассказали приближенные монарха.

В числе запросов Воеводиной дом в Лондоне за 640 миллионов рублей, квартира в Москве за 96 миллионов рублей и ежемесячное содержание сына Леона в размере 1,9 миллиона.

Приближенные Мухаммада V процитировали его слова: "За кого она меня принимает? За Билла Гейтса?". Бывший король Малайзии озадачен такими запросами и не понимает, зачем нужна столь большая сумма на содержание сына. "Леон в следующем году поступает в Итонский колледж или на что нужны такие огромные деньги для маленького ребенка?", — отметил монарх.

Как сообщает Daily Mail, щедрые подарки для Воеводиной Мухаммад V делал и раньше. Среди презентов обручальное кольцо от Джейкоба Арабо за 16,3 миллиона рублей и Porsche Cayenne за 9,4 миллиона. Приближенные считают, что такие дорогостоящие подарки и могли сложить у "Мисс Москвы" искаженные представления о состоянии супруга.

По мнению Мухаммада V, громкий развод с Воеводиной позорит весь его род. До сих пор точно неизвестно, что стало причиной расставания монарха с 27-летней девушкой. Многие полагают, что дело в прошлом "Мисс Москвы".

Сама Воеводина накануне на своей странице в Instagram написала, что не станет раскрывать правду о причинах развода с мужем, поскольку не хочет никого ранить и это будет больно.