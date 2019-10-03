Экс-футболист "Зенита" Маркизио завершил карьеру

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на личной странице в Twitter.

33-летний футболист написал, что в последнее время перестал получать удовольствие от игры. "Будучи ребенком, пообещал себе, что прекращу выходить на поле, если перестану наслаждаться футболом. Время пришло", – отметил спортсмен.

Напомним, что Маркизио перешел в "Зенит" летом 2018 года. Из-за проблем со здоровьем он провел лишь 15 матчей за сине-бело-голубых, забив два мяча. Летом этого года питерский клуб расторг контракт с футболистом.