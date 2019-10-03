Врачей в Тюмени заподозрили в намерении изъять органы у живого пациента

В "Прямом эфире" – попытка разобраться в подозрении, которое предъявили родные 19-летнего Юрия Ференца врачам Второй горбольницы Тюмени. После ДТП он был доставлен в клинику в критическом состоянии — у него была черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг.

Врачи уверяли, что Юру могло спасти только чудо, тем более что организм молодой и крепкий, но через два дня он все-таки умер.

Мать его усомнилась в смерти сына, поскольку когда попала в реанимацию, то у Юры, по ее словам, все показатели на приборах были в норме, а пальцы – теплые.

При этом врачи, уверяют родственники молодого человека, вынуждали мать подписать согласие на трансплантацию внутренних органов сына. Они считают, что медики намеренно свели юношу в могилу.

Насторожило их еще и то, что разные врачи называли им разное время смерти Юрия.

Как объясняют эту ситуацию медики и представитель департамента здравоохранения Тюменской области? Что произошло в больнице на самом деле, и почему врачи путаются в показаниях о времени смерти Юрия?

Зачем в клинику пришлось вызывать полицию, и какие еще подозрения в отношении врачей у родных скончавшегося молодого человека?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".