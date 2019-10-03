Освобожден от должности глава Росгидромета

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росгидромета Максима Яковенко. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Яковенко руководил Росгидрометом с сентября 2017 года. До этого три года он был заместителем руководителя ведомства.

Росгидромет находится в ведении Минприроды и осуществляет функции по оказанию госуслуг в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.